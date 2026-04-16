Зърнопроизводителите в страната, включително и стопанствата в Югозападна България, са в пълна готовност за стачни действия. Причината е главоломното растящата себестойност на продукцията – докато цената на торовете достигна близо 500 евро на тон, изкупната цена на пшеницата се срина до нивата отпреди 8 години. Секторът настоява за спешна държавна намеса, тъй като досегашните помощи се оказват недостатъчни да покрият енергийния шок, предизвикан от конфликтите в Близкия изток.

"Проблемът е изключително сериозен. Няколко пъти алармирахме с писма министерствата на икономиката, на финансите и на земеделието, както и министър-председателя, че ситуацията прави сектора неконкурентоспособен и това ще унищожи голяма част от стопанствата у нас", заяви пред NOVA Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Въпреки че държавата от години финансира част от акциза за горивата, Жекова подчерта, че в момента те толкова поскъпват, че тази помощ е недостатъчна. По отношение на торовете тя обясни, че ако преди войната цената им е била около 340 евро за тон, сега тя достига 485 евро, без доставката.

"Себестойността на продукцията расте главоломно, а цените падат изключително бързо. Вчера пшеницата на Пристанище Варна струваше около 170 евро за тон, колкото беше преди 7–8 години", каза Жекова.

Тя изчислява, че има повишаване на разходите с около 50% спрямо 2025 г. Според Жекова голяма част от задълженията на земеделските фирми за миналата година не са платени, което означава, че те не успяват да се справят финансово.

Според експерта диалогът с властта е труден. Днес трябва да има втора среща в Министерството на икономиката, с участието на представители и на земеделското ведомство. Очаква се на нея да бъде създадена работна група.