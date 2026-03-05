Сподели close
Историята с ''Петрохан" става все по - покрита, откакто имаме служебен кабинет. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

Йорданов заяви, че по време на изслушване в парламента министърът на вътрешните работи Емил Дечев е казал, че няма да уволнява разследващите по случая "Петрохан".

"Той излъга! Започна да уволнява хора от МВР, които са пряко свързани с разследванията - те не могат да стигнат до прокуратурата все още, но могат да пречат на разследването, премахвайки хората, които се ангажирани с него", каза той и посочи кои са отстранените лица: 

"Отстранен е Пламен Томов – шеф на МВР в Монтана. Това е РПУ-то, което по времето на Бойко Рашков е издало 16 разрешителни за оръжия за ден. Освободен е и Тихомир Ценов от ОДМВР-София, които разследват случая "Петрохан", уволнен е Боян Раев от ГДБОП. Отстранен е и главен комисар Захари Васков, който пряко се занимава със случая и изнесе информацията, че Емил Дечев е звънял на Папалезов, за да се срещнат в ресторант“, заяви той и допълни, че искат оставката на МВР министъра. 

"Това е човек на ПП-ДБ, който покрива връзките им със случая ''Петрохан''. Служебният кабинет е безконтролен – такъв го направиха ПП-ДБ", каза Йорданов.

"ПП-ДБ в момента нямат достъп до данните от прокуратурата и не знаят с каква информация тя разполага за тях'', допълни председателят на ПГ на ИТН и заяви, че отговорността е и на президента Илияна Йотова.

"Тя ги назначи по закон, тя може и да ги уволни и да ги подмени"! 

Според Йорданов от ПП - ДБ искат пълно разсекретяване на документите по случая "Петрохан", защото в момента нямат достъп до данните на прокуратурата. 

''Не знаят колко от тях са ги хванали в тези мръсотии. Ако бъдат разсекретени документите, цялата им парламентарна група ще се юрне да пречи на разследването", каза още той.