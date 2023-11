IT секторът е против вдигането на максималния осигурителен праг

© NOVA IT секторът се обяви против вдигането на максималния осигурителен праг. Какви са мотивите на бранша и вярно ли е, че специалистите са повече от търсените и се очакват уволнения?



Председателят на Българската асоциация на софтуерните компании Доброслав Димитров, говори по темата пред NOVA. По думите му хората в България, които се осигуряват на максималната, позволена от закона сума, са под 300 хиляди. Според бранша държавата иска да вземе още от съвестните платци, вместо да изкара "на светло" работещите в сивия сектор, които и сега не плащат данъци и осигуровки.



Димитров подчерта, че по този начин на месечна база ще се загубят по 70 лв., което прави почти 1000 лв. годишно. В дългосрочен план е много вероятно страната ни да загуби чуждестранни инвестиции, алармира председателят на Българската асоциация на софтуерните компании. "IT секторът от много години задържа младите хора в България. При нас имиграция няма. За последните 5-6 години IT специалистите у нас имат по-висок стандарт на живот от своите колеги в Германия", каза още Доброслав Димитров.