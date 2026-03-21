ИСС прие актове за устойчивото управление на водите
Пленарната сесия гласува и Анализ относно Директивата за подобряване на условията на труд при работа през платформа, в който подчертава, че транспонирането на Директива (ЕС) 2024/2831 следва да бъде сред водещите приоритети на правителството. Съгласно европейските изисквания, този процес трябва да приключи до 2 декември 2026 г., припомня консултативният орган в приетия документ. ИСС призовава служебния кабинет да предприеме своевременни действия за обезпечаване на работата по подготовката на необходимите законодателни промени, така че законопроектът да бъде разгледан и приет от Министерския съвет и внесен в следващото Народно събрание.
Анализът има за цел да подпомогне процеса на транспониране, като предостави насоки и предложения за усъвършенстване на националното законодателство. Усилията на консулативния орган бяха приветствани от служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, който беше гост на пленарната сесия.
Документът отбелязва, че българското законодателство разполага с определена основа за транспониране на директивата, но са необходими допълнителни правни норми, за да се покрият изцяло нейните минимални изисквания. Сред ключовите области, които изискват регулация, са събирането на информация за цифровите трудови платформи, идентифицирането на заетите чрез тях лица, условията на труд, защитата на личните данни и други. ИСС счита, че съществуващото трудово законодателство предоставя възможности за развитие и надграждане на решенията, включително чрез обсъждане на създаването на регистър на цифровите трудови платформи.
Съветът обръща внимание, че предстоящите законодателни промени могат да породят различия в интересите на различните страни. В тази връзка ИСС предлага на Министерството на труда и социалната политика да организира тристранни обсъждания със заинтересованите страни, с цел постигане на баланс и избягване на прекомерна административна тежест. ИСС подчертава и необходимостта от активен диалог със социалните партньори, включително по отношение на условията и финансовите механизми за тяхното участие в прилагането на директивата.
