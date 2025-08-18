Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС, трябва екшън план
Автор: Петър Дучев 09:49Коментари (0)43
©
След всеки инцидент с широк обществен отзвук, реакцията е една и съща – започват предложения за нови законодателни промени. В момента – нови изисквания към младите водачи. Това обаче се случва само 10 дни след най-мащабните изменения в Закона за движение по пътищата (ЗДП) от последните години, пишат от Института за пътна безопасност.

Становище на ИПБ

Вместо вниманието да се насочи към въпроса "Какво не сме приложили от действащите норми?“, отново се прибягва до нови промени в закона. А реалността е, че дори без нови закони, с координирани мултидисциплинарни действия през 2012 година беше постигнато нещо безпрецедентно – 1,5 милиона софиянци започнаха масово да спират на пешеходни пътеки. Това ясно показва, че проблемът не е в липсата на правила, а в прилагането им и в липсата на реална институционална отговорност.

Институтът за пътна безопасност счита, че усилията трябва неотложно да се насочат към пропуските в организацията на работа на отговорните институции.

Създава се усещане за системна безотговорност, тъй като ключови структури като Пътна полиция, ДАБДП и АПИ се ръководят от едни и същи лица от години, докато в същото време наскоро избраното правителство продължава да се оправдава с предишни управления. Това е очевидно противоречие, което блокира развитието на безопасна транспортна система.

Припомняме, че изминаха близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя г-н Росен Желязков за видими резултати в пътната безопасност. Към днешна дата такива резултати липсват.

Според официалните данни:

- През юли 2025 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 50 души (при 51 за юли 2024 г.).

- От 1 до 16 август 2025 г. загиналите са 25 души, спрямо 24 за същия период на 2024 г.

Тези числа са свидетелство, че предприетите досега мерки не дават резултат в краткосрочен план.

В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз. Това е тревожен факт, но и възможност. Необходими са спешни, добре координирани и мултидисциплинарни действия чрез екшън план, който да доведе до бързо и устойчиво намаляване на катастрофите с фатален изход.

Мълчанието на правителството е знак за бездействие – и това вече струва човешки животи.

Още по темата: общо новини по темата: 948
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/158 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
11:18 / 16.08.2025
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
16:30 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Огромен пожар край Илинденци
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: