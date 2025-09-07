ЗАРЕЖДАНЕ...
|ИПБ: Турски камиони караха с над 120 км/ч на пътя Враца – София, изпреварваха опасно и застрашиха десетки животи. Реакция от полицията не последва
Едва на Околовръстното шосе в София камионите са били спрени, след като са паркирали сами. Това разказаха от Института за Пътна Безопасност и попитаха министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е?
Къде е контролът? Къде е отговорността?
Ето целият текст:
"СИГНАЛ
До министъра на вътрешните работи
от
Института за пътна безопасност
Уважаеми г-н Митов,
На 6 септември 2025 г. около 22:00 часа три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца – София. По данни на очевидци, камионите са се движели с около 120 км/ч, застрашавайки живота и здравето на всички участници в движението. В рамките на пътуването са подадени четири сигнала на телефон 112, но реакция от страна на полицията не е последвала.
Едва на Околовръстното шосе в София камионите са били спрени, след като са паркирали сами. Едва тогава на мястото се е появил полицейски екип, който е съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА). Свидетеля заснел на видеорегистратор нарушенията е искал да свидетелства, но …..???
Това поведение на водачите е опасно и недопустимо. Още по-притеснителна обаче е липсата на навременна и ефективна реакция от страна на МВР. При подобни случаи очакваме координирани действия между пътна полиция и ИААА, с оглед установяване на всички обстоятелства, проверка на тахографи, документи, техническо състояние на МПС и санкциониране по цялата строгост на закона.
Г-н Министър,
Време е думите да бъдат заменени с реални действия. Българските граждани имат право на сигурност на пътя и очакват държавата да ги защити.
Настояваме за:
1. Проверка по случая, описан по-горе.
2. Установяване на причините за липсата на реакция на подадените сигнали.
3. Санкции за отговорните длъжностни лица, при установени пропуски.
4. Информация относно предприетите действия и мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.
Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. НИКАКВА реакция.
Къде е държавата?
Фактите:
– 3 камиона с турска регистрация карат с над 120 км/ч, изпреварват опасно и застрашават десетки животи на пътя Враца – София.
– Подадени са 4 сигнала на 112. Реакция? Нулева.
– Полицията се появява ЕДВА когато ТИР-овете сами спират на Околовръстното в София.
– Съставени са им само предупредителни протоколи. Без глоба. Без проверка от ИААА. Без последствия.
Питаме министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е?
Къде е контролът? Къде е отговорността?
Институцията, която трябва да пази живота ни на пътя, мълчи.
Инспекторите от ИААА ги нямаше. Пътната полиция бездейства. А ние — всички български шофьори — продължаваме да рискуваме живота си всеки ден.
Институтът за пътна безопасност настоява за незабавна проверка, отговорност и реални действия.
Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг.
Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика.
Г-н Министър, време е да се събудите.
Празните обещания вече убиват."
