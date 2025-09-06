И утре ще е слънчево и топло

© През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 28° и 33°, в София - около 30°, съобщиха от НИМХ.



В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26° - 27°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.