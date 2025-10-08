Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
И учениците от 10. клас ще получават допълнителна квалификация по приложно програмиране
Автор: Лора Димитрова 14:17Коментари (0)84
©
Най-малко 150 ученици от 10. клас ще се обучават по специалността "Приложно програмиране“ в рамките на Националната програма на МОН "Обучение за ИТ умения и кариера“ през следващата учебна година. Това предвижда приетото от Министерския съвет изменение в националните програми за развитие на образованието за 2025 г. 

Програмата "Обучение за ИТ умения и кариера“ дава възможност на ученици от 10., 11. и 12. клас, които не се обучават в професионално направление "Компютърни науки“, да получат допълнителна квалификация по приложно програмиране. Занятията ще се състоят през свободното им време през седмицата, в почивните дни и през ваканциите. Обученията им се организират от пет центъра - в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас и се провеждат в над 40 места в страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

В програмата за тази година беше заложено обучение на не по-малко от 100 ученици в 11. клас и още толкова в 12. клас. По предложение на браншови организации от сектора на високите технологии през учебната 2025/2026 г. ще бъдат приети за обучение и най-малко 150 ученици в 10. клас. Целта е да бъдат обезпечени потребностите на пазара на труда от ИТ специалисти.

От стартирането на националната програма през 2017 г. досега обучение по нея са преминали над 6900 ученици. Голяма част от тях се реализират професионално в ИТ сектора, а някои започват работа в технологични компании още докато са ученици.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
19:51 / 06.10.2025
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
13:39 / 06.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
План за възстановяване и устойчивост на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: