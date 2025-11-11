ЗАРЕЖДАНЕ...
И те участваха с търсенето на Стефани, рамо до рамо с ПСС и доброволците
"След като в петък следобед получихме сигнал за изчезването, реагирахме незабавно – още в 18:30 ч. бяхме на сборната точка с екипите на Планинската спасителна служба, готови да помогнем.
В рамките на двата дни участвахме с дрон с термокамера, офроуд линейка и високопроходим спасителен автомобил", пишат от Спасителен Клуб за Бъдеще.
"Работихме рамо до рамо с ПСС – обходихме поверения сектор пеша, използвахме термодрон и проведохме търсене с кучета. За щастие, акцията приключи успешно – Стефани беше намерена невредима. Благодарим на Планинска спасителна служба за доверието и отличната координация на терен. За нас това беше ценен опит и напомняне колко много може да се постигне, когато професионалисти и доброволци действат заедно в името на човешкия живот", казват още те.
