ЗАРЕЖДАНЕ...
И без Русия България не умира от студ и глад
©
Данните на Data & Stats очертават кои държави играят ключова роля за доставката на стоки на българския пазар и как се променят обемите на техния износ с течение на времето.
Германия се утвърждава като един от най-значимите износители за България, заемайки водеща позиция благодарение на силния си индустриален сектор и стабилните икономически връзки със страната. Сред другите големи доставчици са Италия, Румъния и Гърция, които поддържат активни търговски потоци с България поради географската близост и регионалната икономическа интеграция.
Интерес представлява и нарастващата роля на страните от Централна и Източна Европа, като Полша, Чехия и Унгария, чиито износи към България се увеличават значително през последното десетилетие. В същото време икономиките на Западна Европа, в това число Франция, Нидерландия и Белгия, продължават да доставят разнообразни индустриални и произведени стоки на българския пазар.
Прави впечатление, че след 2023 г. Русия, след като е била неизменно в челото на класацията, изчезва от основните износители, а българската икономика продължава да расте. Така се доказва, че не умираме от студ и глад без руските енергийни ресурси.
Общият анализ показва, че България се интегрира все по-дълбоко в европейската търговска мрежа, с все по-разнообразни източници на внос от Западна, Централна и Източна Европа. Данните предоставят ценна перспектива за еволюцията на търговските връзки и страните, които имат най-голямо влияние върху износа на стоки към България през последните двайсет години.
Още от категорията
/
Спорт Тото приключва 2025 г. с отлични финансови резултати, ръст по ключови показатели и над 95 млн. евро наличност
11:26
Майката на детето на Дечев: Той излъга, че го гледа, бил е в парламента, а то - само в апартамент на 8 етаж!
11.03
Наша сънародничка от Тел Авив: Изминалата нощ беше една от най-тежките от началото на конфликта
11.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-добрият ход е правилното финансиране
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.