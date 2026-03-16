Румен Радев, регистрира листата си с кандидати за народни представители в 1-ви МИР – Благоевград.
Водач е Росица Карамфилова, втори ще бъде Стоян Тричков. От думите на Карамфилова стана ясно, че той е журналист, дългогодишен експерт и общественик, с който заедно са работили за президента Радев.
"Назад във времето, ние всички видяхме как президентът Радев, със своите действия, беше и се доказа като една истинска и последна бариера пред всякакви опити за овладяване на държавата и прекарване на нерегламентирани практики. Ние вярвам, че чрез този избор може именно това поведение на отговорността за взимането на решения, в името на всеки един човек, да се пренесе през формацията, през нашата коалиция "Прогресивна България“ и на парламентарната, и разбира се на изпълнителната власт“, каза още тя.
В листата на "Прогресивна България“ са още Рашко Динков, предприемач от Благоевград, д-р Павел Кастаманов, Георги Григоров, Мария Михайлова, Христо Бадев, Вероника Ласкова, Александър Марянов, Борислав Миталов, Георги Кунчев, Дафинка Балева, доц. Ася Панджерова, Димитрина Гошева, Янка Станоева, Мая Божинова, Крим Крумов и д-р Попов и други.
Карамфилова обяви, че съвсем скоро предстой официално представяне на цялата листа в предизборния щаб на "Прогресивна България“ в Благоевград, а още в рамките на тази седмица от коалицията ще представят програмата си, включително и програмата за ускорено икономическо развитие.
