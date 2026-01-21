официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция още в понеделник (19 януари).
Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи.
МВнР поддържа постоянен институционален диалог с всички държавни органи – Президентството, Министерския съвет и парламентарните комисии – за координация на външната политика и спазване на конституционните правомощия.
За да защитим професионализма на българската дипломатическа служба и администрацията на МВнР изпращаме и част от документа, който представя обективно посечените по-горе факти.
