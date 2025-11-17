Христо Стоичков си спомни за мача с Франция преди точно 32 години, в който страната ни направи обрат насред Париж, за да се класира за Мондиал 1994.
"Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!", написа носителят на най-престижния идивидуален футболен трофей "Златна топка" в профила си в социалните мрежи.
