ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Христо: Още съм на 22 години, а животът ми свършва!
След две грешни диагнози и месеци изследвания, Христо е диагностициран с остеосарком. Няколко месеца по-късно, младият мъж получава още един тежък удар- налага се ампутация на крака му.
"Още съм на 22 години, а животът ми свършва!" - ето това си помислих.
След тежките химиотерапии и ампутацията Христо не се предава.
"В началото, когато започна всичко това, си мислех, че няма да успея. И, да, по-силен съм и ще успея", казва Христо.
За да стъпи здраво на земята и да изпълни мечтите си, са нужни 71 хиляди евро за протеза на крака.
"И в момента ние имаме половината събрана сума", посочва Христо.
Семейството моли за помощ да събере пълната сума, необходима Христо да проходи.
"За да може да си продължи живота, както е бил преди и пак да се хванем за ръка и да сме един до друг!", казва Сибел, негова приятелка, за bTV.
Не само семейството и приятелите крепят духа на Христо.
"Искам да благодаря на всички! Да, борбата е моя, но с толкова много помощ от хората, аз не се чувствам сам в нея", казва още той.
Можете да помогнете на Христо тук:
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG43BUIN95611000740296
BIC: BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Христо Иванов
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
11:57 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
15:23 / 15.08.2025
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
14:53 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: