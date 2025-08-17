Христо: Още съм на 22 години, а животът ми свършва!

© 22-годишен млад мъж от Благоевград се бори с тежко заболяване, заради което е с ампутиран крак. Христо Иванов има шанс да продължи живота си пълноценно, ако му бъде поставена високотехнологична протеза.



След две грешни диагнози и месеци изследвания, Христо е диагностициран с остеосарком. Няколко месеца по-късно, младият мъж получава още един тежък удар- налага се ампутация на крака му.



"Още съм на 22 години, а животът ми свършва!" - ето това си помислих.



След тежките химиотерапии и ампутацията Христо не се предава.



"В началото, когато започна всичко това, си мислех, че няма да успея. И, да, по-силен съм и ще успея", казва Христо.



За да стъпи здраво на земята и да изпълни мечтите си, са нужни 71 хиляди евро за протеза на крака.



"И в момента ние имаме половината събрана сума", посочва Христо.



Семейството моли за помощ да събере пълната сума, необходима Христо да проходи.



"За да може да си продължи живота, както е бил преди и пак да се хванем за ръка и да сме един до друг!", казва Сибел, негова приятелка, за bTV.



Не само семейството и приятелите крепят духа на Христо.



"Искам да благодаря на всички! Да, борбата е моя, но с толкова много помощ от хората, аз не се чувствам сам в нея", казва още той.



Можете да помогнете на Христо тук:



Банка: Allianz Bank



IBAN: BG43BUIN95611000740296



BIC: BUINBGSF



Получател: Фондация Павел Андреев



Основание: Христо Иванов