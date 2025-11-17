ЗАРЕЖДАНЕ...
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията.
Правителственото решение е прието неприсъствено.
"Фокус" припомня, че Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл“ в България, а по-рано днес той бе вписан като особен управител в Търговския регистър.
