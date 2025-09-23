Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Автор: Вилислава Ветренска 12:49Коментари (1)65
©
Ковачки говори при Цанов от "Топлофикация Русе“. Централата осигурява топлинна и електрическа енергия вече 60 години. През последните години успешно заменя значителна част от въглищата с природен газ.

Кой е Христо Ковачки? Задава още в началото въпроса си Станислав Цанов и търси отговор.

"Олигарх или учен? Когато чуем олигарх, си представяме мутра, най вероятно бивш борец, който е успял през 90-те някак си да оцелее, да си изчисти бизнеса, да си изпере парите и да живее в чужбина и да контролират политически проксита…. На този фон историята на Ковачки е меко казано нехарактерна. Учи технически науки в Санкт Петербург, доктор на науките, десетки патенти и автор на книга. Парадокс номер 1: Едновременно учен и кукловод не бях събирал в едно изречение и имах въпроси“, заключава водещият.

"Имам отговорност да покажа направеното преди нас и всички отговорности, които лежат върху нас, от гледна точка да запазим всичко това, което е направено от нашите предци.“, обяснява кратко Ковачки.

В 4 часовия материал, част от него вече публикуван в ютуб и пейтриън, се търси отговор на въпроса какво става, ако се закрият българските тец-ове. А този вариант е бил реален още преди Зелената сделка….Колко пъти трябва да се покрие България с перки и слънчеви панели, за да компенсират тази енергия?

Макар и само да се открехва врата, бързо направената сметка показва декари земя, планини от метални конструкции. Сто мегавата, за да се заменят с фотоволтаици, които имат 12-15% ефективност средногодишно, трябва да имаме инсталирани над 1000 мегавата ВЕИ.

Ковачки не крие, че не харесва така наречените перки, не просто, защото не са красиви. Ветрогенераторите имат едва 8 години живот и след това трябва да се рециклират или започват да гният… Той дава и научно обяснение. "Преди много години хората са търсили формула за управление на климата. Има такъв учен Лоренц , който е измислил теория на хаоса – ефектът на пеперудата.“ Перките се управляват също от този закон и това е огромен недостатък.“

За да се изгради 1 голям ветрогенератор, се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали.

ТЕЦ "Русе“ не е строено първоначално да топли, а да захранва бизнеса. Много от предприятията обаче в днешно време са закрити. "Тъжно е да говорим за деиндустриализация, но това е факт.“, казва Ковачки.

На този фон Америка говори за завръщане на въглищата, които наричат клийн коул – чисти въглища. За това говори и Ковачки. За централи на въглища от нов тип, при свръхкритични параметри, с емисионни фактори за въглероден двуокис, съизмерими с емисионните фактори при изгаряне на природен газ. По този начин ще превърнем българските въглища в clean coal.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
мутра, най вероятно бивш борец, който е успял през 90-те някак си да оцелее, да си изчисти бизнеса, да си изпере парите и да живее в чужбина и да контролират политически проксита…. Ясно и точно! Не задавайте неудобни въпроси и си взимайте хонорара! Само правите герои подобни човечета...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Катастрофи в Кюстендилско
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: