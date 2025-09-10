ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Христо Ковачки: Работя за европейско бъдеще в енергетиката. Политическите интриги са нездравословни за нацията
"Разговорът за икономика е този, който ще доведе до това да опазим регионите от бедност.
Представям си, че този разговор трябва да се води от дясномислещи хора и от бизнеса, който генерира продукт и добавена стойност.
Политическите интриги не са моя тема и не знам как да я коментирам. Мога да кажа, че си плащам данъците и че както аз, така и проекти, по които работя, са обект на многократни проверки.
Европа говори за справедлив преход, за награждаване и стимулиране на тези, които намаляват въглеродните емисии и се стремят към въглеродно неутрална икономика.
Америка говори за зелени въглища, които са еднакво безопасни с използването на природен газ.
Светът говори за конкурентност и икономика и е на прага на нова технологична революция.
Уважавам мнението на всеки и правото му на изразяване, но смятам, че обществото има право да избере кой е важният дебат: този, който показва зрелище или онзи, който показва какъв ще бъде нашият подход, за да имаме модерна и конкурентна икономика.
Защитавам българската енергетика повече от 20 години. Няма да спра да го правя и да повтарям, че тя е основен стълб на икономиката.
Г-жа Урсула фон дер Лайен отбеляза, че трябва да работим за повторно съединение на Европа. В контекста на нашата страна ще кажа същото.
Нека политическите интриги отстъпят място на разговора за стабилна, модерна и развиваща се българска икономика", се казва още в позицията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: