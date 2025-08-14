ЗАРЕЖДАНЕ...
|Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е като завода за коли на Кирил Петков - без резултат
Постът му е продължение на темата за системата Guardian, която се използва за пожарогасене и с която е трябвало да бъдат оборудвани самолетите "Спартан".
В началото на седмицата председателят на Комисията по отбрана в парламента разпространи писмения отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов, който го информира, че държавата вече три години не може да използва системата за пожарогасене Guardian, която е закупила през лятото на 2022 година.
Малко по-късно той публикува и снимки на оборудването, което е закупено за въпросните 3,350 млн. евро.
В поста си Гаджев посочва, че през 2006 година, когато са закупени самолетите "Спартан", фирмата доставчик се ангажира да инвестира в българската икономика, чрез трансфер на технологии и създаване на работни места, определена сума от договора - т.нар. "индиректен офсет". През 2021 година на фирмата ѝ остават да инвестира още 6,7 млн. евро, но сроковете изтичат и е заплашена от неустойки. Поради тази причина служебният министър на отбраната по това време Георги Панайотов предлага на служебния министър на икономиката Кирил Петков България да закупи системата за пожарогасене Guardian за част от парите.
"Това звучи разумно", пише Христо Гаджев.
Той уточнява, че през 2022 година целият договор е финализиран за цялата оставаща сума на индиректния офсет (6.7млн евро), а фирмата е освободена от последващи инвестиции.
Председателят на Комисията по отбрана поставя следните въпроси:
- Кой е решил, че този проект отговаря на трансфер на технологии към българската икономика и е достатъчен за целия индиректен офсет?
- Кой е приел, че оборудването по договора се оценява на 3.35 млн евро? То включва 48 тренировъчни контейнера, 150 стандартни (с обща цена от 198 хил.евро), 1 комплект за поддръжка, 1 станция за дистанционно управление, 1 пластмасова платформа, 3 колана за укрепване, 1 седмица теоретична подготовка, 3 практически полета с български самолет. Или защо пакет на стойност около 250 хил евро е признат, че е на стойност 3.35млн евро?
- Кой е приел да се използва мултипликатор х2 за ефект върху икономиката и така стойността на горното оборудване става 6.7млн евро, колкото е оставащата стойност на ангажимента на фирмата?
- Кой си е затворил очите, че обучението не е завършено, когато през 2023г. министър Тодор Тагарев, подписва че договора е изпълнен и окончателно освобождава фирмата от отговорност?
"Накрая нито имаме работеща система за гасене на пожари, нито инвестиции за близо 7млн евро...", коментира депутатът.
По думите му всички тези стъпки се случват по време на правителствата на Кирил Петков и Николай Денков.
Преди дни от "Продължаваме промяната" попитаха ГЕРБ защо не са оборудвали самолетите по времето на трите правителства на Бойко Борисов.
