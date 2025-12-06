Христо Гаджев.
“Ние многократно сме казвали какви са възможностите за подаване на оставка на правителството и кое би я предизвикало. А именно, когато не се спазва програмата и приоритетите, които ние сме заложили в нашата програма", обясни Гаджев.
Според него протестите карат властта да е много по-нащрек и много по-внимателно да изпълнява ангажиментите си независимо колко са големи.
“Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите по време на вота на недоверие, защото самият той, уповавайки се на икономическата политика, е малко странен. Особено като гледаме резултатите на икономиката в края на годината", коментира той.
По думите му българската икономика расте 2-3 пъти по-бързо, отколкото средната на европейско ниво. “Ако Европейският съюз нараства с около 1,5%, ние нарастваме с над 3%. България е шестата най-бързо развиваща се държава в Европейския съюз. Ако си говорим за преки чуждестранни инвестиции, за 2025 година те са повече отколкото за 2024, повече отколкото за 2023 и повече отколкото за 2022 година. Така че от икономическа гледна точка нещата въобще не са толкова зле, както се опитват вносителите да ги представят. Точно обратното - държавата се развива добре", коментира той.
“Да си спомним къде бяхме точно преди 1 година. След изборите през октомври миналата година през декември месец ние още не можехме да си изберем председател на Народното събрание", припомни той.
Гаджев сподели, че горе-долу по това време от ПП-ДБ изключиха двама свои народни представители за това, че са отказали да колаборират с “Възраждане" при избора на Силви Кирилов. “Така че от тази патова ситуация и нестабилността в държавата вариантът за излизане беше всички да направим крачка назад и да направим необходимия компромис, така че да имаме правителство".
“В комуникацията за бюджета категорично имаше грешки. Но ако не се беше случило това правителство, сега в момента въобще нямаше да си говорим, че от 1 януари ще сме в еврозоната. Също така и много хора протестират и заради самото влизане в еврозоната. И много от политическите сили, които подкрепят протестите, са против влизането в еврозоната", обясни той.
“Категорично направихме грешки с комуникацията в разговорите с Тристранката. Но ги видяхме и ги коригирахме", допълни Гаджев.
