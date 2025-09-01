Христина Христова за пенсиите: Дефицитът в НОИ може да се покрие от осветляването на сивия сектор

© Пенсиите се нуждаят от формула, но от нова формула за преизчисление, каква би могла да бъде тя. Отговор на този въпрос дава бившият министър на социалните грижи Христина Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Темата, която повдигате е много болна тема и има голяма загриженост в управлението на държавата, във финансовите среди, за финансовото състояние на пенсионната система в България. Последните няколко години се характеризират с много големи дефицити, тоест тя е пенсионно осигурителна система и би трябвало пенсионните осигурителни вноски, които внасят хората през текущия месец да стигнат за пенсиите на пенсионерите през следващия месец, но те стигат наполовина. Затова, за да стигнем до 2025 година, ние и друг път сме споменавали а това състояние в Радио "Фокус", когато са ни необходими около 24 милиарда за пенсии и не ни стигат 12 милиарда и това се субсидира от държавния бюджет. Ето защо в тази ситуация, когато сме на финала на бюджетната процедура, не може да не стои тази тема на дневен ред. Преди ваканция НС възложи с едно решение на държавните институции, на Министерство на финансите, на Министерство на труда и социалната политика, на НОИ да направят един анализ на състоянието на пенсионната система и да предложат решения по този въпрос.



Проблемът е следния. Имаме едни повишени разходи особено в последните няколко години. И въпросът е как да гарантираме приходи за тези разходи. Как ако може да засилим приходната част на пенсионния фонд. От друга страна трябва да се погледне и разходната част- да се оптимизира разходната част. В смисъл, да видим дали няма някакви неадекватни разходи на пенсионната осигурителна система. На разходи, които не са под рубриката пенсии, а са други разходи, обаче си стоят там и се потребяват средства от пенсионния фонд. Не може в един чист вид да се види пенсионната система и да се види какви мерки да се вземат. И за швейцарското правило", добави Христина Христова.



"Все още имам надежда за приходната част, че ще се води една ефективна борба със сивата икономика, защото мисля, че там има сериозни резерви и източници на повишаване на приходната част. От сивата икономика не постъпват никакви данъци и такси в бюджета. Второ не се внасят осигурителни вноски на тези хора, защото много хора, много често нямат трудов договор. Или имат някакъв трудов договор, който е на нереалната величина на заплатата и се внасят вноски върху много по-малка сума, отколкото е реалната заплата. И слред години ще се окаже, че човекът или не може да се пенсионира, защото няма осигурителен стаж, или ще се пенсионира с много ниско ниво на пенсията, защото не са му внасяни осигуровки върху реалната работна заплата. Сивата икономика е важна в много аспекти, както и да могат да постъпват данъци в бюджета,э защото виждаме, че той попълва половината от необходимите ни пари от дефицита, който имаме.



За пенсионната възраст, аз твърдя, че този въпрос няма как да се разглежда по посока на повишаване на пенсионната възраст. Защото ние и в момента имаме реформа, която протича от 2015 г. , така че всяка година се повишава с два месеца пенсионната възраст на мъжете и жените. И много тежко би станало върху тази реформа - нова реформа по посока повишаване на пенсионната възраст", каза Христина Христова.



Изследванията показват, че много пенсионери продължават да работят, може би защото не им достига пенсията, добави Христова.



"Пенсионните вноски са много деликатна тема. Мисля, че те са недостатъчни като размер. За следващата и последващата година е записано увеличение на осигурителните вноски с 1 и 2 процентни пункта. Сега тази прогноза може да се промени с бюджет за 2026 година. Да видим дали това ще бъде заложено. Сега имаме 19.8 процента осигурителна вноска, това съставлява



около 1/5 от дохода на човека, от неговото работно възнаграждение, която се внася за пенсия.



Компромисният вариант в момента съществува. Но има голям недостиг, който се попълва от всички граждани на България. Хората, които са в пенсионна възраст нямат вина, нито пък младото поколение. Но обстоятелствата са се променили в две посоки. Първо демографската криза, която я има в цяла Европа- Тя доведе до неблагоприятни показатели. Намаляват хората, които да внасят осигурителни вноски. И второ - удължи се продължителността на живата. У нас средната продължителност на живота за последните 30-40 години - се е удължила с 10 години. И се очаква до 2070 година, тоест след 45 години, да се удължи с още 10 години. Така че много са сериозни обективните обстоятелства и трябва да има адекватни управленски решения.



На второ място ние си добавихме в последните 4-5 години много негативи произтичащи от субективни решения. България беше нестабилна политическа ситуация с много избори. А тогава политиците са склонни да обещават много неща, за да се харесат на хората, които ще гласуват, но това доведе до непремерени решения. Заедно всички които общество трябва да полагаме усилия, за да си укрепим пенсионната система. Тя е финансово-социална система. Тя е осигурителна система. Пенсията е в зависимост от финансовия принос на човека и от периода, в който той е внасял тези средства", заяви бившият министър на социалните грижи Христина Христова.