Хотелиери и ресторантьори изпитват затруднения заради недостиг на кадри в началото на туристическия сезон."85% от работниците ми ще бъдат от чужбина. Това не е защото не обичам нашите български работници, но тях ги няма. Защо ги няма? Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е, че тук се презастрои. Приоритет на държавата не е туризмът", каза пред БНТ Веселин Налбантов - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.Налбантов коментира и липсата на квалификация у българите и нуждата от наличие на учебни центорве за персонала."При "лошия" социализъм хората, които са започнали да строят тези летни курорти са решили въпроса като са направили учебно-промишлени предприятия", каза той.Дефицит на кадри има за всички позиции - готвачи, сервитьори, бармани, хората, които имат желание да работят не са обучени.Налбантов отбеляза, че държавите, от които си намират служители са Непал, Казахстан, Узбекистан.