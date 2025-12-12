събра на едно място хората и идеите, които променят образованието и младежките дейности в България. По време на тържественатабяха отличениот цялата страна за най-успешните проекти по програмите, приключили през 2025 г. Събитието се проведе в зала VIVACOM ART HALL, град София.В приветствието си изпълнителният директор на ЦРЧРподчерта, че зад всеки проект стоят хора – учители, директори, младежки лидери и експерти, които превръщат европейските програми в реални възможности за развитие.Заместник-министърът на образованието и наукатаизтъкна, че събитието ежегодно демонстрира силата на "Еразъм+" и "Европейския корпус за солидарност" да преобразяват учебните заведения, общностите и най-вече младите хора, преподаватели и специалисти.Заместник-министърът на младежта и спортаакцентира върху значението на уменията за активното гражданство, както и ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за изграждане на критично мислене сред младите хора.ППМГ "Акад. Иван Ценов", Враца2-ра АЕГ "Томас Джеферсън", СофияППМГ "Гео Милев", Стара ЗагораСУ "Васил Левски", ОпакаОУ "Христо Ботев", СтамболийскиЧДГ "Доверие", София"РААБЕ България" ЕООД, СофияСУ "Сава Доброплодни", ШуменПГТТ "Христо Ботев", СмолянПМГ "Акад. Иван Гюзелев", ГабровоНационална финансова–стопанска гимназия, СофияПГЕЕ, ПловдивПГСАГ "Васил Левски", БлагоевградПГ по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов", ПирдопНПГ по полиграфия и фотография, СофияНМА "Проф. Панчо Владигеров"Софийски университет "Св. Климент Охридски"Технически университет – СофияЮгозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградФондация "Световен образователен форум България"Е-бизнес Академия ЕООД, СофияСдружение "Професионален форум за образованието", СофияСдружение "Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", ПерникСдружение "Моят град", ВарнаФондация "Феникс – 21 Век", ВидинСдружение "Рицари без броня", ПлевенФондация за предприемачество, култура и образование, СофияСНЦ "Мулти Етно Форум", ПерущицаСдружение "ФК Буцефал", СанданскиФондация "Каузи", СофияСНЦ "Паралел – Силистра", СилистраСдружение "Блян за романтика, цветя и космос", СливенСдружение "Асоциация за стратегическо управление "Делфи", гр. БургасНеформална група "Магнум", София