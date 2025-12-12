Сподели close
Центърът за развитие на човешките ресурси събра на едно място хората и идеите, които променят образованието и младежките дейности в България. По време на тържествената Валоризационна конференция 2025 бяха отличени 35 организации от цялата страна за най-успешните проекти по програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност", приключили през 2025 г. Събитието се проведе в зала VIVACOM ART HALL, град София.

В приветствието си изпълнителният директор на ЦРЧР Николай Спасов подчерта, че зад всеки проект стоят хора – учители, директори, младежки лидери и експерти, които превръщат европейските програми в реални възможности за развитие.

Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов изтъкна, че събитието ежегодно демонстрира силата на "Еразъм+" и "Европейския корпус за солидарност" да преобразяват учебните заведения, общностите и най-вече младите хора, преподаватели и специалисти.

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов акцентира върху значението на уменията за активното гражданство, както и ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за изграждане на критично мислене сред младите хора.

Отличените организации по категории

"Училищно образование"

ППМГ "Акад. Иван Ценов", Враца

2-ра АЕГ "Томас Джеферсън", София

ППМГ "Гео Милев", Стара Загора

СУ "Васил Левски", Опака

ОУ "Христо Ботев", Стамболийски

ЧДГ "Доверие", София

"РААБЕ България" ЕООД, София

СУ "Сава Доброплодни", Шумен

"Професионално образование и обучение"

ПГТТ "Христо Ботев", Смолян

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово

Национална финансова–стопанска гимназия, София

ПГЕЕ, Пловдив

ПГСАГ "Васил Левски", Благоевград

ПГ по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов", Пирдоп

НПГ по полиграфия и фотография, София

"Висше образование"

НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Технически университет – София

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

"Образование за възрастни"

Фондация "Световен образователен форум България"

Е-бизнес Академия ЕООД, София

Сдружение "Професионален форум за образованието", София

"Младеж и спорт"

Сдружение "Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", Перник

Сдружение "Моят град", Варна

Фондация "Феникс – 21 Век", Видин

Сдружение "Рицари без броня", Плевен

Фондация за предприемачество, култура и образование, София

СНЦ "Мулти Етно Форум", Перущица

Сдружение "ФК Буцефал", Сандански

Фондация "Каузи", София

СНЦ "Паралел – Силистра", Силистра

"Европейски корпус за солидарност"

Сдружение "Блян за романтика, цветя и космос", Сливен

Сдружение "Асоциация за стратегическо управление "Делфи", гр. Бургас

Неформална група "Магнум", София