Хора с интересни имена празнуват днес!
Свети Тимотей е родом отград Листра, разположен в област Ликаония, Южна Мала Азия. Той бил с езически и еврейски произход. Младият Тимотей станал помощник на апостол Петър и го придружавал в неговите проповеднически пътувания из Мала Азия, Гърция, Йерусалим и Рим.
Тимотей е наричан апостол заради разпространението на християнската вяра, въпреки че не е бил пряк ученик на Спасителя. На 22 януари отбелязва смъртта му. Той е убит от езическа тълпа след като публично осъжда техните безсрамни действия по време на тържествата в чест на богинята Артемида.
Преподобномъченик Анастасий е роден в Персия и е живял през 6-7 век. По време на военни походи в Мала Азия, Египет и Палестина, той се запознава с християнството. По-късно постъпва и в манастир. Той активно проповядва християнството и убеждава персите да се откажат от езическите си вярвания. За това е заловен, измъчван и накрая осъден на смърт, умира за своята вяра заедно с 70 свои сподвижници през 628 г.
Днес имен ден празнуват всички с имената Анастас, Анастасия, Тимотей, Тимотея.
