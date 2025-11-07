Новини
Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:32Коментари (4)31
©
Хиляди служители на Министерството на вътрешните работи продължават да работят и след като са се пенсионирали, което според експерти блокира развитието на младите кадри в системата. Това подчерта съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев в предаването "Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Той припомни, че бюджетът на МВР е нараснал почти петкратно за последните 15 години, но практики като задържането на пенсионери на щат остават сериозен проблем, който спира обновяването на министерството.

По последни данни, представени от бившия вътрешен министър Веселин Вучков, към 28 октомври 2025 г. в системата работят общо 6658 пенсионери. От тях 4779 са полицаи и пожарникари, които продължават да взимат и пенсия над 2000 лева, и заплата между 3000 и 6000 лева. Само за осем месеца броят им е нараснал с над 650 души. Служителите в МВР могат да се пенсионират на 54 години, получават 20 заплати при напускане, а законът ги защитава от освобождаване до навършване на 60 години.

Осигуровките за тях са 74% от заплатата, като държавата покрива и тези на пенсионерите, които продължават да работят.

Бюджетът на МВР за 2025 г. е 4,2 милиарда лева, от които 3,9 милиарда са предназначени за заплати и осигуровки. Според Вучков, ако тенденцията се запази, дори 5 милиарда лева няма да са достатъчни за издръжката на министерството през следващата година. Само извънредният труд за изминалата година е струвал над 120 милиона лева.

Иван Анчев акцентира и върху необходимостта от реформи, като припомни, че службите за сигурност трябва да събират и предоставят информация за държавното ръководство, а не да участват пряко в политически решения.

Според него практиката пенсионери да продължават да работят в МВР, въведена през 2015 г., е "абсурд без аналог“, който демотивира младите служители и задържа развитието на системата.






Много е просто. Няма да се пенсионират на 54 , а на 65 , като всички други. След като може да работи толкова дълго след пенция , значи професията не е рискова и не е необходими да се пенсионира на 54.
+1
 
 
Избирателите на ГЕРБ - учители, полицаи и администрация от всякакъв калибър, наречена "държавен служител". Същият е много удобен за всичко, особено по време на избори. На народа му писна да избира некадърници, а тия си треперят за мястото. Имаш 500.000 подлизурковци, победата ти е готова. Пък ако нещо сметката се обърка - гледай Румъния, гледай Молдова... Гледай, но не зяпай!
+2
 
 
Има структури, като например пловдивската икономическа полиция, които са тържество на некадърността и послувковщината. Тази структура бе систематично унищожавана в годините. После се чудим как така се слагат чадъри върху очевадни закононарушения и престъпления? Ами ей така особенно върху строителната мафия и лакеите и в местната власт. За пример главния архитект на Южен.
+4
 
 
Бюджетът нараснал петкратно, КПД-то намаляло петкратно! Далаверите, въртени от служите, се увеличили стократно, разкритите престъпления и превенцията им намалели стократно! Тези позьори в униформи действат и се държат все едно са над закона и мутреят нонстоп, независимо дали са на работа или са цивилни! Палячовци, почвайте да работите, че ви чака голямата брадва на съкращенията, а повечето за нищо не ставате! И всички закостенели пенсионери вън, направете място за нови кадри, белкем има някой читав да свърши нещо полезно за род и родина!
