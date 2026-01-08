Над 12 000 светкавици бяха регистрирани в Югоизточна Европа в часовете от полунощ до ранното утро. По-голямата част от тях са паднали на територията на нашата страна.По движението на студения атмосферния фронт се образуваха мощни гръмотевични процеси в планините на Западна България и в много райони на Източна България, като най-интензивни явления имаше край морето.Обикновено гръмотевичните бури са придружени с кратки, но интензивни дъждове, бурен вятър и градушка. Подобни явления са наблюдавани и в нощта срещу 8 януари в някои райони на Източна България.