ЗАРЕЖДАНЕ...
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да получат достъп до социални помощи в Германия
©
По официални данни, в края на 2024 година в Германия са живели 432 080 български граждани - най-голямата група от граждани на друга държава в ЕС след Румъния, Полша и Италия. Най-много българи се установяват в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бавария, като сред тях има и множество висшисти с доказан опит и квалификации. Германските градове извличат значителни ползи от чуждата работна ръка. Както отбелязва "Frankfurter Allgemeine Zeitung, трудно можем да си представим живота в градове като Мюнхен, Дюселдорф или Хамбург без квалифицирани специалисти от други държави в ЕС.
В същото време от България и Румъния продължават да пристигат и хора, които влизат в категорията "имигранти по бедност“. Те поставят предизвикателства пред някои общини в Северен Рейн-Вестфалия, особено в Рурската област, където градове като Гелзенкирхен и Дуисбург са силно засегнати от бедност. Данни на "Die Zeit" показват, че Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен са сред десетте града с най-висок процент на бедност.
Дуисбург се очертава като град с най-много българи и румънци в провинцията. Много от тях се концентрират в квартала Хохфелд, който някога е имал силна индустрия, а днес се характеризира с висока безработица и социални проблеми. Според данни на централния регистър за чужденците броят на българите и румънците в Дуисбург се е увеличил с 91,7% между 2014 и 2021 година.
"Не е чудно, че роми от България и Румъния се насочват масово към Германия – надеждата за по-добър живот, по-ниски наеми и наличието на празни жилища са силни фактори“, отбелязва ФАЦ, цитирани от "Дойче Веле".
Правото на достъп до социални помощи, детски надбавки и помощи за наем обаче нерядко се използва за измами. Мигрантите могат да получават социални облаги дори при минимална трудова заетост от пет и половина часа седмично, което понякога се използва за злоупотреби - например чрез работа "на черно“, фалшиви документи или детски надбавки за деца, отглеждани в родината. През 2025 година са регистрирани почти 1200 такива случая, като се предполага, че това е само върхът на айсберга.
Самите мигранти често стават жертва на трудова експлоатация от безскрупулни посредници, които изискват огромни суми за лоши квартири. Според ФАЦ, борбата с подобни практики е затруднена от липсата на координация между социалните и финансови служби, данъчните органи и общините.
Германското издание призовава за спешни действия срещу социалните измами и организираната престъпност, както и за затягане на законодателството. "Кога федералното правителство ще поиска от ЕС да премахне абсурдното правило, че пет и половина часа труд седмично дават достъп до социални помощи?“ - пита ФАЦ.
От гледна точка на засегнатите общини, свободното придвижване на работна ръка все повече се превръща във "свободно движение на социални помощи“, което застрашава социалния мир и европейската идея.
Още от категорията
/
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
10:25
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02
Над 2,4 млн. българи остават извън пазара на труда: Причините - пълна демотивация или работа на черно
14.02
Камери в кухнята, хола, детската стая, дори в тоалетната: Хакер може лесно да влезе в личното ви пространство
14.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
13.02
Психолог за социалните мрежи: Разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава
13.02
Психолог: Общество функционира като тревожна личност, която търси бързи и категорични отговори
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.