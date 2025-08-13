ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хиляди българи получиха медицинска грижа и съвети от водещи специалисти
консултации и грижа от водещи специалисти в страната.
До момента турнето премина през Своге, Луковит, Радомир, Полски Тръмбеш, Хисаря, Хърлец, Бутан, Пловдив, Карлово, Петрич и Шабла, като навсякъде срещна огромен интерес и пълна подкрепа от партньорите си в лицето на местните власти. Само през летните месеци бяха проведени над 9 000 консултации, а повече от 6 000 души се включиха в кампанията, съобщават организаторите, цитирани от "Фокус".
"Шатрата на здравето“ посрещна жители от всички възрасти, които имаха възможност да проведат безплатни индивидуални консултации и да направят измервания на показатели като кръвно налягане, кръвна захар, ЕКГ, ехография, анализ на телесния състав и други. Програмата включваше още образователни лекции и спортни активности, чиято цел бе да вдъхнови посетителите за по-активен и здравословен начин на живот.
През септември турнето ще направи своята последна спирка преди големия финал, а през октомври в София ще се състои тържественото закриване и тегленето на победителя от томболата, в която се включиха участници от всички градове. Голямата награда е генетично изследване за определяне на подходящите и неподходящите за консумация храни според индивидуалния генетичен профил.
"Това е мисия, а не просто кампания. Искаме да достигнем до всеки, който има нужда от насока, подкрепа и човешко отношение. Летният етап доказа, че българите търсят качествени съвети за здравето си, затова не само че не планираме да спрем дотук, а вече активно работим по концепцията за следващата година. Очакваме с нетърпение финала в София, който ще бъде кулминация на всичко постигнато до момента, като се надяваме с него да дадем ясен знак, че
"Национално турне на здравето" не е просто една сполучлива идея, а възможност за промяна на разбиранията и нагласите на българите, касаещи здравето им и най-вече отношението им към превенцията и профилактиката“, сподели Цветомир Ганев, търговски директор на CodeHealth.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: