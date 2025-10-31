Новини
Хематолог: Над 50% от новодиагностицираните с тази болест имат придружаващи заболявания
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:23Коментари (0)93
© Bulgaria ON AIR
Полицитемия вера е рядко хематологично заболяване с много лица. 

"Заболяването се отнася към голямата група на хронични онкохематологични заболявания, заболявания на кръвта, на костния мозък. Характеризира се с разрастване на продукцията в костния мозък най-вече за сметка на червения кръвен ред - проявява се с високи нива на хематокрит и хемоглобин. Заедно с разрастването на червения кръвен ред може да има разрастване и на тромбоцитния, и на левкоцитния ред в по-малка степен", обясни проф. д-р Жанет Грудева-Попова, която е водещ хематолог. 

Ранните симптоми 

Сред видимите симптоми е упорито зачервяване кожата на лицето, сърбеж.

"Пациентите търсят алерголози за терапия и когато не минава, продължават с други консултации. Упорито лечение на кръвно налягане или тромботичен инцидент може да доведат до поредица от изследвания и пациентът да попадне при клиничен хематолог, който да постави диагнозата", даде пример проф. д-р Грудева-Попова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че диагностиката е трудна. Пълната кръвна картина, която е задължителна в годишната здравна профилактика, показва високо ниво на хематокрит, еритроцити и хемоглобин.

Може да бъде извършен кръвно газов анализ, хронично белодробно или сърдечно заболяване могат да дадат такава кръвна картина.

Рисковите групи

Високорискова група са лицата над 60 години, с предшестващи тромботични инциденти: "Те са 75% от пациентите, останалите 25% е нисък риск сред по-младите хора".

Хематологът посочи, че упоритата хипертония, ако не се повлиява медикаментозно, може да доведе до инфаркт или инсулт, а тромботичните инциденти могат да имат сериозни негативи за здравето.

"Над 50% от новодиагностицираните имат придружаващи заболявания, наднормено тегло. Затова е необходима интердисциплинарна работа, за да бъдат минимизирани факторите", каза медикът.

Съвременно лечение 

Цитостатичната таблетна терапия се прилага най-често. Тя включва един медикамент.

Ако няма необходимата ефикасност, се прилага лечение, насочено към JAK2 генната мутация, свързана с полицитемия вера. 

Важно уточнение е, че заболяването се диагностицира в клиники по клинична хематология с трето ниво по компетентност.






