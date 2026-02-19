Сподели close
"Ще бъда абсолютно безкомпромисен към всички опити инструментите на социалната политика да бъдат използвани за един или друг тип влияние върху начина на гласуване на българските граждани.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов при приемането на поста от предшественика си Борислав Гуцанов, съобщиха от ведомството.

"Знам, че през годините това се е случвало – ако не гласуваш по определен начин, няма да има топъл обяд, няма да има социално подпомагане или енергийно подпомагане. Ще бъде проверен абсолютно всеки случай и ако има виновно поведение, ще бъдат предприети съответните мерки“, обеща Адемов.

Той очерта две приоритетни задачи на служебния кабинет и на екипа на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – осигуряване на честни и прозрачни предсрочни парламентарни избори и гарантиране на социалните права на най-уязвимите в условията на липсващ бюджет.

Министърът припомни, че Министерството има своите агенции, контролни функции и инспекторат, с които може да се предотврати влияние и натиск върху избора на хората чрез социалната система. "Ще ангажираме и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), защото част от услугите и подкрепата минават и през общинските администрации. Надявам се да имаме среща с НСОРБ, защото подобни явления подкопават доверието в честността на изборния процес“, каза министър Адемов.

Той гарантира, че пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило от 1 юли въпреки липсата на бюджет: "Има действащи закони – Кодексът за социално осигуряване и Законът за публичните финанси, които гарантират, че пенсионерите ще получат това, което е записано в тях“.

От своя страна Борислав Гуцанов изрази задоволство, че с избора на Хасан Адемов за министър на труда и социалната политика е осигурена приемственост.

"Ще се опитаме с възможностите на европейските програми да продължим и надградим това, което е стартирало. Защото в зимния период, в период на въвеждане на европейската валута МТСП трябва да подкрепи най-уязвимите групи – хората с ниски доходи, хората с увреждания“, заяви новият социален министър.