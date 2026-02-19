Хасан Адемов при приемането на поста от предшественика си Борислав Гуцанов, съобщиха от ведомството.
"Знам, че през годините това се е случвало – ако не гласуваш по определен начин, няма да има топъл обяд, няма да има социално подпомагане или енергийно подпомагане. Ще бъде проверен абсолютно всеки случай и ако има виновно поведение, ще бъдат предприети съответните мерки“, обеща Адемов.
Той очерта две приоритетни задачи на служебния кабинет и на екипа на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – осигуряване на честни и прозрачни предсрочни парламентарни избори и гарантиране на социалните права на най-уязвимите в условията на липсващ бюджет.
Министърът припомни, че Министерството има своите агенции, контролни функции и инспекторат, с които може да се предотврати влияние и натиск върху избора на хората чрез социалната система. "Ще ангажираме и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), защото част от услугите и подкрепата минават и през общинските администрации. Надявам се да имаме среща с НСОРБ, защото подобни явления подкопават доверието в честността на изборния процес“, каза министър Адемов.
Той гарантира, че пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило от 1 юли въпреки липсата на бюджет: "Има действащи закони – Кодексът за социално осигуряване и Законът за публичните финанси, които гарантират, че пенсионерите ще получат това, което е записано в тях“.
От своя страна Борислав Гуцанов изрази задоволство, че с избора на Хасан Адемов за министър на труда и социалната политика е осигурена приемственост.
"Ще се опитаме с възможностите на европейските програми да продължим и надградим това, което е стартирало. Защото в зимния период, в период на въвеждане на европейската валута МТСП трябва да подкрепи най-уязвимите групи – хората с ниски доходи, хората с увреждания“, заяви новият социален министър.
