|Хасан Адемов: Първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт
Това, което се случи вчера със заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и оттеглянето на работодателски организации от социалния диалог на практика е удар върху бюджетната процедура. Това каза депутатът Хасан Адемов от Алианса за права и свободи.
И допълни: "На следващо място управляващите признаха, че това е възможния бюджет, но този бюджет според министъра на финансите е изготвен на базата на действащото законодателство. Такива бюджети на практика изготвиха и служебните министри, които не бяха приети от сега управляващите. Това, което можем основно да кажем е, че това е бюджет, в който няма никакви реформи, няма дори идея за фискална консолидация"
"На този етап не виждаме никакви мерки както за премахването на т.н. "автоматични механизми". В бюджета за следващата година само за сектор “Сигурност" са предвидени 13 млрд. евро от 55 млрд. общо разходи за държавата, което означава, че напрежението върху публичните финанси само от този режим на определяне на заплатите с автоматични механизми дават своите резултати", коментира депутатът.
Според него е трябвало да бъдат предложени промени в социалното законодателство, но вместо това ще продължи с разходите, които е имало и в предишните бюджети.
