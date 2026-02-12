Андрей Гюров.
"Основателно е да очакваме политически натиск върху тези, от които зависи, кой да изпълнява длъжността главен прокурор. А иначе може да очакваме много действия, но трябва и да сме наясно по закон, кои действия можем да очакваме от правителството", смята той.
По думите му в политиката се забелязват първите признаци на нормализация, за което основна заслуга има президента Йотова. "Тези консултации, да, бяха в някаква степен необяснимо дълги, но в крайна сметка тя направи усилие и успя да нормализира политическия диалог между президентската институция и политическите партии. Нещо, което беше силно дефицитно в последните години".
"Гюров сигурно е прав, когато казва, че формално не е член на ПП-ДБ, но мисля, че отдавна за публиката е ясно каква е неговата политическа принадлежност и на коя партия той симпатизира и от коя партия произхожда в своята политическа битност. В този смисъл за мен, този опит да се разграничи някакси от "Продължаваме промяната", е малко странен, доста закъснял, но може би е послание в посока на това, че служебното правителство ще е независимо, че ще е обективно, че ще в ролята на безпристрастен арбитър в политическия процес, особено по отношение на организацията на избори, което не мога непременно да определя като нещо лошо", обърна внимание Харизанов.
Според него когато власт се получава по служебен път е по-добре политиците да са малко по-смирени и да се постараят да бъдат максимално независими и безпристрастни в действията си.
