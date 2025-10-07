ЗАРЕЖДАНЕ...
Хампарцумян: Освобождавайте се от монети!
Хампарцумян коментира ролята на Международния валутен фонд (МВФ), който според него е ефективен инструмент при справяне с кризи, но не и в управлението на икономическия растеж. Той подчерта, че МВФ не налага задължително вдигане на данъците, а всяко увеличение на данъците без реформи би било политически неприемливо.
Финансистът посочи и проблемите в управлението на сметосъбирането в София. Според него е необходимо системите да се подредят по-стриктно, за да функционират ефективно. Изрази надежда, че апетитът на сметосъбиращите фирми за нарастваща печалба ще се укроти.
Относно предстоящото въвеждане на еврото, Хампарцумян очаква интересът на криминалните среди към новата валута да нарасне, тъй като евро може да се използва в много държави, за разлика от лева. Той обясни, че сметките ще се превалутират автоматично, а пластиките като кредитни и дебитни карти няма да се сменят. Хампарцумян препоръчва на хората да се освободят от монетите, които в момента са над сто тона в обращение в България, за да се облекчи оборотът след 1 януари 2026 г.
Финансистът подчерта, че не трябва да се прави директна връзка между въвеждането на еврото и инфлацията, тъй като корелацията между двете е много слаба. Потискането на инфлацията е задача за професионалистите, които трябва да използват индиректни мерки за целта, които обаче в някои случаи не са много популярни.
