Геополитиката навлезе много рязко в нашата икономика заради сериозните предизвикателства последните години. Имаме серия от шокове. Това каза каза Левон Хампарцумян, финансист и заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите, в предаванетонаПо думите му набъркването на парламента в геополитическите рискове е безсмислено. "Има правителство, което трябва да вземем някакви мерки в рамките на възможното", подчерта той."Основното, което създава рискове, е трудната предсказуемост на следващите действия. Със сигурност ще има. Вече има количествени затруднения за доставките на газ и на нефт, но това нещо е вече сравнимо с кризите в началото на вероломното нападение над Украйна и кризата даже 70-те години. Така че има достатъчно рискове, които ще се осъществат в една или друга степен", заяви Хампарцумян.Според финансиста старата подредба на света от преди 5-10 години вече не е валидна, тъй като имаме по-несигурен свят. "Трябва да заложим на нещата, които ни правят по-устойчиви на непредсказуеми кризи. Например висока степен на образование, технологични умения, като за 21 век. Да си потегнем земеделието, да си потегнем инфраструктурата, тук не става въпрос само за пътища. Говорим за електроснабдяване, води и всичко това. Трябва вътре да имаме хора, които са компетентни", подчерта той."Между половин и един милион работоспособни българи са функционално неграмотни. Най-грубо казано означава, че ние през 21 век тези хора, независимо от геополитическите обстоятелства, трябва да ги носим на гърба си", заключи Левон Хампарцумян.