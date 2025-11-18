Не сме заплашени от катастрофа, както през 1997-а. Заплашени ще сме, ако имаме непродуктивни дефицитни бюджети и икономически трудности. Не очаквайте криза с купони, но човекът е свикнал да му е по-широко около врата, и не са му приятни икономическите трудности.Това каза прочутият роден финансист и бивш шеф на голяма банка у нас Левон Хампарцумян в "Пресечна точка“ по NOVA.Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Причините са нарастващите разходи за труд на местните производители, както и високите цени на вноса. На този фон ръстът на заплатите ще се забави заради стремежа на частния сектор да запази конкурентоспособността си. Това са част от изводите в есенната макроикономическа прогноза на ЕК за страната ни през следващата година, каза още той.Финансистът определи бюджета като некреативен.Левон Хампарцумян смята, че бюджетът е направен така, че да задоволи колкото се може повече бъдещи избиратели на управляващите, и това е основната му цел.Политиците имат две цели. Едната е да имат достъп до разпределението на нашите пари с обещания, и второто нещо, правейки това, пак да ги изберат, ако може. Тези две неща са основните цели на всеки един бюджет, заяви Хампарцумян.Управляващите очакват да гласуват за тях. Дали ще гласуват, е друг въпрос, тъй като народната любов е изменчива работа. Половин, един милион директно зависят от управляващите.От техните служби, работа, достъпи до публични пари, субсидии. Така че те нямат причина да искат драматична промяна и реформи, продължи банкерът.Хампарцумян коментира и думите на Кристалина Георгиева за имотния пазар.“Невероятната експанзия на ипотечното кредитиране крие рискове, защото имотният пазар е първият, който пада, когато настъпят кризи или стагнации в икономиката. Той е и последният, който остава, но не може да ядем тухли и керемиди".“В България имаме разбирането, че трябва да притежаваме жилища. Ако човек възнамерява да живее в него, малко си е надценил възможностите, но ще оцелее. Но този, който го е взел за инвестиции, трябва да знае, че инвестира в една изключително волатилна и податлива на всякакви външни влияния сфера. И може да загуби много пари", предупреди Хампарцумян.