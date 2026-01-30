Кристалина Георгиева. В него се приканват хората да разкрият личните си данни, а след това магически да им бъдат изплатени над 3,5 млн. щатски долара.
ФОКУС публикува без редакторска намеса нелепия опит за фишинг атака:
Уважаеми получателю!
Всъщност, президентът и управителният орган на Валутното звено на ООН ни помолиха да разследваме несъбраните средства, които отдавна са били внасяни в кошницата на правителството на ООН, което е объркало собствениците, че измамници, използващи името на ООН, са били измамени. По време на нашето разследване, според доказателствата за съхранение на данни в нашата система с вашия имейл адрес, вашето плащане е сред списък от 150 получатели, класифицирани като: Неразделен фонд от лотарията / Неплатен фонд от лотарията / Непълен превод на средства / договори за наследство.
Принудени сме да установим, че вашето плащане е било ненужно забавено от корумпирани банкови служители в опит да измамят вашия фонд, което е довело до толкова много загуби в края на престоя ви и ненужни забавяния при получаване на плащането. Организацията на обединените нации и Международният валутен фонд (МВФ) решиха да изплатят всички обезщетения на 150 бенефициенти в Северна Америка, Южна Америка, Съединените щати, Европа и Азия и по целия свят чрез банковата карта Visa, тъй като това е глобална платежна технология, която позволява на потребителите, бизнеса, финансовите институции и правителствата да използват дигитална валута вместо пари в брой и чекове.
Уверихме се, че плащането към вас се извършва чрез банкова карта Visa, която ще бъде издадена на ваше име и изпратена директно на вашия адрес чрез DHL или всяка куриерска услуга, достъпна във вашата страна. След като се свържете с нас, ( 500 000,00 USD) ще бъдат кредитирани по вашата банкова карта Visa, което ще ви позволи да теглите средства от всеки банкомат във вашата страна, с минимално теглене от 000 USD на ден. Вашият лимит може да бъде увеличен до 000 USD на ден по ваше искане. Трябва да се свържете и да предоставите поисканата информация на Дирекцията за международни плащания, както следва.
1. Вашето пълно име (собствено и фамилно име)
2. Вашият пълен адрес на местоживеене и държава
3. Националност
4. Дата на раждане / пол
5. Професия
6. Телефонен / факс номер
7. Имейл адрес на вашата компания / личен имейл адрес.
Използвайте този код (Ref: CLIENT-966/16) като тема на вашия имейл адрес за идентификация и се опитайте да предоставите горната информация на посочените по-долу служители за издаването и доставката на Visa ATM картата. Посъветвахме банковия агент да си отвори личен имейл адрес с нов номер, за да можем да проследяваме това плащане и комуникация по превода, за да предотвратим по-нататъшни забавяния или погрешни насочвания на вашите средства.
Моля, свържете се с агента на United Bank for Africa, като използвате посочените по-долу данни за контакт: Контакт: Г-Н ДЖОН ХЕЙВЪНС, отдел "Фонд за компенсации", United Bank for Africa
Имейл за контакт: (info.ubabankofficetg2@gmail.com) За да избегнем по-нататъшни забавяния, поискахме спешен отговор на този имейл, както е указано.
С уважение,
Г-жа Кристалина Георгиева
Директор на МВ
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.