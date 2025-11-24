ЗАРЕЖДАНЕ...
Хакери атакуват клиентите на ОББ
"Фокус" публикува текста на съобщението:
Вие сте един от потребителите, които не са внедрили новата система, затова Ви информираме, че след това съобщение ще спрем всички Ваши дейности, ако не сте я внедрили сега.
Следва подкана: Внедрете новата система сега
Моля, спазвайте новите закони, за да избегнете сериозни проблеми. Благодарим Ви за разбирането.
В никакъв случай не кликвайте върху поканата за инсталиране. Никоя банка не иска такива неща от клиентите си. Става въпрос за хакери, които искат да се доберат до личните ви данни и банковата ви сметка, предупреждава "Фокус".
