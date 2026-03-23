тъжната новината за смъртта на бившия министър-председател на Франция Лионел Жоспен.
"С прискърбие научих за кончината на бившия френски министър-председател Лионел Жоспен. България губи истински приятел и визионер, чийто принос за европейското семейство остава дълбок и траен", каза Гюров.
"Неговата подкрепа в решаващи моменти от пътя на страната ни към членството в Европейския съюз ще бъде помнена винаги с признателност. Изказвам своите най-дълбоки съболезнования на семейството му и на целия френски народ", допълни премиерът.
