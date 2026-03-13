Андрей Гюров при посещението си в Министерството на външните работи.
"Не само отчитаме една добре свършена задача, но и отдаваме значение на професионализъм, дълг и отдаденост. Те правят голямата разлика, която направи така че работата на Ситуационният център да остане в историята на българската дипломация", каза още Гюров.
"Колегите успяха да изведат по професионален и спокоен начин повече от 2600 български граждани от зоната на конфликта по въздух и суша, при постоянно променящи се опасности. Това са 2600 съдби и причини да се гордеем с работата му", добави той и съобщи, че са получени и благодарствени писма от граждани.
"Служителите на Ситуационния център минаха отвъд служебните си ангажименти. Те бяха много ангажирани с процеса по извеждане на българи. Това има голямо значение за авторитета на Външното министерство и за защита на българските интереси", каза служебният министър Надежда Нейнски и отбеляза, че страната ни е провела най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.