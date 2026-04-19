Служебният премиер Андрей Гюров упражни правото си на глас в Националната хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ - Благоевград. Той избра машинния вот.

"Гласувах в любимия град за една страна, в която в парламента се влиза с идеи и политики, а не с пачки в пояса. Държава, в която политиците не се самозабравят, а полицията работи с чест и достойнство по закон. И за прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките", заяви министър - председателят, предаде репортер на ФОКУС.

Гюров уточни още, че е упражнил правото си на глас в името на една европейска България, в която хората стоят с високо вдигната глава.

Премиерът не пропусна да призове гражданите да дадат своя вот. "Много е важно всички днес да излязат и да гласуват, за да покажем всъщност, че свободните хора и техния глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите", заключи Андрей Гюров.