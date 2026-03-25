Андрей Гюров преди началото на редовното заседание на Министерски съвет, предаде репортер на ФОКУС.
"Въпросът е ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка, защо все още караме по пътища с коловози, с дупки, с изтрита маркировка, с криви мантинели и с реална опасност за живота си? А за нас най-важното в момента е какво правим, когато свърши зимният сезон. Как ремонтираме, как поддържаме, почистваме, когато парите ги няма? Как реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са изхарчени, пътищата остават опасни? Затова много апелирам да имаме ясна информация и специално МВР, ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и до край, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция", каза той.
Гюров коментира и статистиката на Европейската комисия, според която България оглавява негативна класация по брой жертви при катастрофи в ЕС.
''Ако в страна с толкова много жертви, корупцията изяжда парите за ремонт на пътищата, това не е кражба на пари, а кражба на животи. Аз очаквам министърът на регионалното развитие тук да докладва какво става с проверката в пътната агенция“, заяви Гюров.
"Искам да стане ясно на мен, но и на всички български граждани как така парите, предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за 4 г., бяха изхарчени за една година. Как все още има протести в цялата страна относно лошото състояние на пътищата", попита още Гюров.
