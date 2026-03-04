Сподели close
Първата група български граждани от Близкия изток вече пътуват към България. Очакваме ги по-късно днес да кацнат на Летище Варна. Това каза по време на заседание на Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров

Той специално благодари за усилията на министрите на външните работи, на туризма и на транспорта и съобщенията.