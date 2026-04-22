Днес искам да обърна внимание на едно антикорупционно решение, което предлага министрърът на финансите - да извадим 1 400 000 евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски - Българската банка за развитие. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на заседанието на Министерски съвет, което може да се окаже и последното за служебния кабинет, предаде репортер на ФОКУС.

"Изборите минаха - оценките показват, че това са едни от най-честните избори в новата история на България. Това са съвместни усилия - искам да благодаря от сърце", каза Гюров.

"Но честните избори са само началото - въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение", каза той и допълни:

"Миналата година преди да го свалят протестите, парламентът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в Българската банка за развитие - банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Осем месеца 1 400 000 евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви", допълни премиерът.