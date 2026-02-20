Андрей Гюров след срещата си с ЦИК.
"За подобряването на организацията по подаването на гласовете би било добре да има стандартен формат на параваните, които да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да им едни и същи паравани", каза той.
Гюров е на мнение, че не трябва да се пренебрегват и "малките проблеми" в по-малките секции, тъй като по негови думи, когато има някакъв малък проблем той се мултиплицира и на други места.
Гюров посочи, че обучението на всички участници в секционните избирателни комисии трябва да бъде такова, че да се гарантира добрата подготовка при осигуряване честността на вота.
Разяснителната кампания ще започне в следващите няколко дни.
