Гъста мъгла на АМ "Тракия", съобщи репортер на. Тя започва от района на Стара Загора.Репортерът ни се движи в посока Бургас и допълни: "Доста е гъста мъглата. Температурата е нула градуса. Шофьорите да се движат с повишено внимание".Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!