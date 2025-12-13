ЗАРЕЖДАНЕ...
Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
© Фокус
Репортерът ни се движи в посока Бургас и допълни: "Доста е гъста мъглата. Температурата е нула градуса. Шофьорите да се движат с повишено внимание".
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
12.12
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
Дениз страда по Виктор
10.12
Свиренето на гайда в България и италианската кухня влязоха в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Gusto Maina
преди 2 ч. и 16 мин.
Зеро Бизивилимилити
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.