Гъста мъгла на АМ "Тракия" в областите Пазарджик и Пловдив. Това съобщи редовен читател наПо думите на пътуващите видимостта е затруднена. "Трябва да се внимава и да не се изпреварва рисково", предупреждават още.Шофирайте с повишено внимание и със съобразена скорост!