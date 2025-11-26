Сподели close
Напрежението на протеста срещу Бюджет 2026 в "Триъгълника на властта“ ескалира. Във въздуха хвърчат бутилки, има и гърмежи от пиратки, предаде репортер на "Фокус“.

Полицейското присъствие е изключително засилено, а на мястото вече пристигат линейки с екипи на спешна помощ.

"Фокус“ припомня, че движението в района на "Триъгълника на властта“ остава напълно блокирано.