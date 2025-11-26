ЗАРЕЖДАНЕ...
Гърмежи от пиратки, хвърчащи бутилки и линейки на протеста в "Триъгълника на властта"
© Фокус
Полицейското присъствие е изключително засилено, а на мястото вече пристигат линейки с екипи на спешна помощ.
"Фокус“ припомня, че движението в района на "Триъгълника на властта“ остава напълно блокирано.
Още по темата
/
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
21:25
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
20:28
Проф. Светослав Малинов: Сблъсъците предстоят. Напрежението в НС бледнее пред това в обществото
18:40
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:28
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:26
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
08:59
Още от категорията
/
Проф. Дронзина: Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично
21:26
Журналист за РСМ: Тонът за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски
11:01
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Това ни чака до часове
25.11
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Кьосев
преди 1 ч. и 0 мин.
Ужас! Как ще спи Делян? Нагли българи, ще му пречат... Ще протестират "пред дома му"?Я веднага Дани Митов да прати милицията!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.