Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Много хора от района на Родопите заминават да работят за няколко години в чужбина - търпят лишения, ползват квартира с по няколко души в нея. Живеят скромно, купуват предимно хляб, кренвирши и бира. Целта им е да спестя 100 хил. евро и се връщат у дома, за покупка на имот. Но след това са им необходими още пари и отново заминават на гурбет.
В резултат за апартаментите в новите кооперации бързо намират купувачи. Активно строителство има не само в Кърджали, а и в съседните големи градове. Хора с повече от пет апартамента вече не са рядкост. Голямото търсене вдига цените и на жилищата в стари панелни сгради, като цените им са над 1200 евро за квадратен метър. Активно е и търсенето на селски къщи в района на Родопите, пише "Труд".
