Гълтаме антибиотиците като бонбони: С 27% е скочила употребата им за 5 години
"В сезона на вирусите употребата на антибиотици не е най-подходящата. Те се лекуват с антивирусни средства. Точната диагноза е много важна. При респираторни инфекции е най-добре да се направи бърз антигенен тест, тъй като се очакват COVID-19 и грипни вируси. Ако става въпрос за бактериална инфекция, тогава вече се взима антибиотик", обясни в ефира на NOVA доц. Мария Атанасова.
НОИ ще плаща днес
08:02
