Гуцанов за нападението срещу инспектори в Димитровград: Недопустимо е! Заставам зад всеки свой служител

© "Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани“. Това заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод информацията, че екип на Инспекцията по труда е нападнат с брадва при проверка на заведение в Димитровград, при която са установени четирима работници без трудови договори.



"За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички“, каза министърът.



В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.



"Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега“, категоричен е министър Гуцанов.