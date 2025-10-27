ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим държавнически, а не емоционално
По-рано днес националният съвет за тристранно сътрудничество (#НСТС) обсъди законопроект за промени в Кодекса на труда.
Гуцанов отбелязва, че целта на законопроекта е да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище.
"По този начин държавата ще създаде условия да се увеличи броят на работещите, за които работодателите осигуряват по-добри условия на труд от минималните законови изисквания и по-високи доходи", пише той.
По-рано днес от КНСБ заявиха, че не са съгласни с предложенията на министерството.
"Законовите предложения са скандални. Министерството трябва да си смени името и да зачеркнат труда от наименованието си. Искаме да предложим ново име - Министерство на скандалната политика. Това зави вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след заседанието на Тристранния съвет.
В публикацията си Гуцанов обяснява, че подготовката на законопроекта е с цел избягване на наказателна процедура за страната ни вследствие неизпълнение на европейска директива.
"Проектът за промени в Кодекса на труда трябва да се приеме от Народното събрание до края на 2025 г. В противен случай сме под угрозата от наказателна процедура от Европейската комисия. Няма как да си позволим това. Като министерство сме длъжни да спазим закона, казах по време на заседанието на НСТС", пише той.
"Основната цел на промените в Кодекса на труда е да се усъвършенства правната уредба в областта на колективното договаряне. С измененията се предвижда Министерски съвет на Република България да приема план за насърчаване на колективното договаряне, който да включва конкретни мерки в тази област", категоричен е министърът.
"Съгласно законопроекта Главната инспекцията по труда ще публикува на интернет страницата си колективните трудови договори по отрасли и браншове и ще упражнява контрол по спазването им. Това ще позволи както на работодателите, така и на работниците и служителите да се запознаят с предимствата, които има този механизъм за подобряване на условията на труд и възможността за гъвкавост при уреждане на трудовите отношения", обяви той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1180
|предишна страница [ 1/197 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: